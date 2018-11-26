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Константин Большаков
26 Ноября, 2018 14:28
Российские власти жёстко отреагировали на инцидент в Керченском проливе
Владимир Путин и Сергей Лавров.
Источник: Spbstolica.ru
Москва, 26 Ноября - DIXINEWS.
В Москве прокомментировали сложившуюся ситуацию. Ничем другим, кроме как провокацией, инцидент назвать нельзя.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент в Керченском проливе опасной провокацией. Такое заявление господин Песков озвучил в ходе брифинга в понедельник, 26 ноября.
- Речь идёт об опасной провокации, конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства, - передаёт «Интерфакс» слова представителя Кремля.
Как добавил Песков, по инициативе Москвы события в Керченском проливе будут обсуждаться в Совете безопасности ООН. Что касается президента РФ Владимира Путина, то он, конечно же, проинформирован о ситуации.
- Конечно же, президент получал и вчера, и сегодня всю полноту информации о том, что происходило, - цитируют РИА «Новости» Дмитрия Пескова.
При этом пока что Путин не планирует телефонных контактов с кем-либо для обсуждения сложившейся ситуации. Инцидент прокомментировал также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы российского МИД, действия ВМС Украины в Керченском проливе были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.
Напомним, три украинских военных судна были задержаны 25 ноября в Керченском проливе после незаконного пересечения российской границы. Нашим пограничникам пришлось открыть огонь, чтобы остановить моряков.
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