Российские власти жёстко отреагировали на инцидент в Керченском проливе

В Москве прокомментировали сложившуюся ситуацию. Ничем другим, кроме как провокацией, инцидент назвать нельзя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент в Керченском проливе опасной провокацией. Такое заявление господин Песков озвучил в ходе брифинга в понедельник, 26 ноября.

- Речь идёт об опасной провокации, конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства, - передаёт «Интерфакс» слова представителя Кремля.

Как добавил Песков, по инициативе Москвы события в Керченском проливе будут обсуждаться в Совете безопасности ООН. Что касается президента РФ Владимира Путина, то он, конечно же, проинформирован о ситуации.

- Конечно же, президент получал и вчера, и сегодня всю полноту информации о том, что происходило, - цитируют РИА «Новости» Дмитрия Пескова.

При этом пока что Путин не планирует телефонных контактов с кем-либо для обсуждения сложившейся ситуации. Инцидент прокомментировал также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы российского МИД, действия ВМС Украины в Керченском проливе были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Напомним, три украинских военных судна были задержаны 25 ноября в Керченском проливе после незаконного пересечения российской границы. Нашим пограничникам пришлось открыть огонь, чтобы остановить моряков.