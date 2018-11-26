Спорт

Константин Большаков
26 Ноября, 2018 13:31

Медведева рассказала правду о конфликте с Загитовой

Евгения Медведева и Алина Загитова.
Источник: Kp.md
#Медведева

#Загитова

#фигуристы
Москва, 26 Ноября - DIXINEWS.

Многие СМИ и болельщики пытаются выставить отношения фигуристок в таком свете, будто у них вражда. Однако это оказалось неправдой.

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об отношениях с Алиной Загитовой. По словам спортсменки, между девушками нет и не было никакого конфликта и Медведева не понимает, откуда взялись такие слухи.

- У нас с Алиной не было никакого конфликта. Точнее, я не буду говорить за Алину. Я буду говорить за себя. У меня с Алиной никакого конфликта не было, никакой вражды не было, - приводят РИА «Новости» слова Евгении Медведевой.

Медведева заявила, что уважает Загитову как спортсмен, которая продолжает держать свой статус после трудного олимпийского сезона. По словам фигуристки, ей сложно представить, чтобы кто-то работал усерднее, чем Загитова в олимпийский год.

Напомним, Евгения Медведева и Алина Загитова были главным претендентками на Олимпийское золото на Играх-2018, но победа досталась Загитовой. Затем Медведева ушла от тренера к новому наставнику и уехала тренироваться в Канаду.

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