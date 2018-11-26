США отправили военный самолёт к берегам Крыма

Американцы решили оценить обстановку после вчерашнего инцидента. Разведчик пролетел над морской акваторией.

В понедельник, 26 ноября, в акваторию Чёрного моря вылетел самолёт радиоэлектронной разведки ВСС США Boeing RC-135V. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале planeradar.ru.

Разведчик поднялся с авиабазы Суда-бей на острове Крит в 8:50 часов по московскому времени и направился в акваторию Чёрного моря. Пролетев над Болгарией, лайнер полетел к Крыму, где провёл разведывательный полёт вдоль российского черноморского побережья.

Напомним, накануне в Керченском проливе погранслужба ФСБ РФ задержала три корабля ВМС Украины, которые вошли в эти воды, нарушив российскую границу. В ходе задержания российские пограничники были вынуждены открыть огонь, трое украинских моряков получили лёгкие ранения.

По факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело. В Украине инцидент назвали «актом военной агрессии» и привели армию в полную боевую готовность.