Скончался легендарный итальянский режиссёр Бернардо Бертолуччи

Он снял картины, которые сразу же стали мировой классикой кинематографа. И за свою карьеру получил множество высоких наград.

Известный итальянский режиссёр Бернардо Бертолуччи скончался на 79-м году жизни. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщило издание La Repubblica. Точная причина смерти Бертолуччи не называется. Известно лишь, что он умер в Риме после тяжёлой болезни.

Бернардо Бертолуччи родился 16 марта 1941 года в Парме. Первые пробные работы в кино осуществил уже в 1957-1958 годах, а в 1962 году, бросив университет, снял свой первый игровой фильм «Костлявая кума».

В фильмографии режиссёра такие известные ленты, как «Последнее танго в Париже», «Последний император», «Под покровом небес», «Маленький Будда» и многие другие. За фильм «Последний император» Бертолуччи был удостоен премии «Оскар». В 2011 году получил почётную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство.