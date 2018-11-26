Власть

Константин Большаков
26 Ноября, 2018 11:54

Российские власти потребовали объяснений от поверенного Украины

МИД РФ.
Источник: Zondnews.ru
#МИД

#Захарова

#Порошенко
Москва, 26 Ноября - DIXINEWS.

Вчерашний инцидент в Керченском проливе обострил противостояние Москвы и Киева. Обе стороны выдвинули свои требования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в министерство будет вызван временный поверенный Украины. Такое заявление госпожа Захарова сделала в эфире телеканала «Россия 24».

Как подчеркнула представитель внешнедипломатического ведомства, причиной для вызова представителя Украины стали агрессивные и провокационные действия со стороны Киева.

- Эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее, - убеждены в МИД.

Вместе с этим Мария Захарова потребовала обеспечить безопасность российских дипломатов в Киеве – накануне радикалы устроили беспорядки рядом со зданием посольства РФ. В противном случае Украину ждут «тяжелейшие последствия».

В свою очередь президент Украины Пётр Порошенко потребовал от российских властей освободить украинских военнослужащих, которые были задержаны 25 ноября пограничной службой ФСБ в Керченском проливе из-за нарушения границы РФ.

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