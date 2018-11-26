|
Константин Большаков
26 Ноября, 2018 11:54
Российские власти потребовали объяснений от поверенного Украины
МИД РФ.
Источник: Zondnews.ru
Москва, 26 Ноября - DIXINEWS.
Вчерашний инцидент в Керченском проливе обострил противостояние Москвы и Киева. Обе стороны выдвинули свои требования.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в министерство будет вызван временный поверенный Украины. Такое заявление госпожа Захарова сделала в эфире телеканала «Россия 24».
Как подчеркнула представитель внешнедипломатического ведомства, причиной для вызова представителя Украины стали агрессивные и провокационные действия со стороны Киева.
- Эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее, - убеждены в МИД.
Вместе с этим Мария Захарова потребовала обеспечить безопасность российских дипломатов в Киеве – накануне радикалы устроили беспорядки рядом со зданием посольства РФ. В противном случае Украину ждут «тяжелейшие последствия».
В свою очередь президент Украины Пётр Порошенко потребовал от российских властей освободить украинских военнослужащих, которые были задержаны 25 ноября пограничной службой ФСБ в Керченском проливе из-за нарушения границы РФ.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
СМИ24
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия