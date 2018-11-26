Здоровье

Константин Большаков
26 Ноября, 2018 09:46

Эксперты назвали самые пьющие регионы России

Алкоголь.
Источник: Vostok.today
#трезваяроссия

#рейтинг

#Хамзаев
Москва, 26 Ноября - DIXINEWS.

Пагубная привычка встречается чаще там, где холоднее. При этом в южных регионах пьют меньше.

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» совместно с ВГТРК составили рейтинг самых пьющих и трезвых регионов страны. Для отбора применялись шесть критериев. Результаты опубликованы на сайте проекта.

Так, эксперты изучили статистику смертности от отравления алкоголем, число больных алкоголизмом, количество «пьяных» преступлений, объёмы продаж алкоголя в пересчёте на литры чистого спирта и данные о подпольном производстве спиртного. Кроме того, одним из критериев была доступность алкоголя.

- Мы ожидаем, что данный аналитический труд поможет регионам найти действенные меры и методы для корректировки текущей ситуации и кардинального улучшения социального климата, - заявил глава «Трезвой России» Султан Хамзаев.

В итоге самыми непьющими регионами оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария (места с 1 по 5 соответственно, всего 85). Москва лишь на 19-й строчке рейтинга.

Замкнули список, став самыми «пьяными» регионами России, Республика Коми, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ.

Ретйинг пьющих регионов РФ.

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