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Константин Большаков
26 Ноября, 2018 09:27
В Керченский пролив разрешили вернуться гражданским судам
Керченский пролив.
Источник: Photosight.ru
Крым, 26 Ноября - DIXINEWS.
Накануне границы нашей страны в данном районе были нарушены. Пограничникам пришлось временно закрыть пролив.
Керченский пролив вновь открыли для движения гражданских судов, первые их них уже следуют через пролив. Об этом сообщил гендиректор «Крымских морских портов» Алексей Волков.
- Разрешения для движения судов по каналу дали около четырёх утра. Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу возобновлено в штатном режиме, - передаёт ТАСС заявление господина Волкова.
Напомним, проход через Керченский пролив закрыли для гражданских судов после того, как три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», нарушив границу России, вошли в территориальные воды нашей страны. Для их остановки пограничникам пришлось открыть огонь.
По факту инцидента российские силовики завели уголовное дело. В свою очередь в Украине назвали случившееся «актом военной агрессии» и привели в полную боевую готовность войска.
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