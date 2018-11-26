Политика

Константин Большаков
26 Ноября, 2018 08:50

МИД России обвинил Украину в бандитизме

Мария Захарова.
Источник: Rusisworld.com
#Захарова

#МИД

#Украина
Москва, 26 Ноября - DIXINEWS.

Инцидент в море прокомментировала представитель ведомства. Она считает, что Киев действует преступными методами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинские власти в применении бандитских методов в Керченском проливе. Об этом она написала на своей странице в Facebook. При этом верхушку Киева Захарова назвала «майданной гопкомпанией».

- В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии, - резюмировала Мария Захарова, комментируя вчерашний инцидент в Чёрном море.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, войдя в Керченский пролив. В результате для их задержания российские пограничники открыли огонь. Три украинских моряка получили ранения, им оказана помощь. В РФ заведено уголовное дело.

В Киеве назвали случившееся «актом военной агрессии» и привели армию в полную боевую готовность. Президент Пётр Порошенко обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой ввести в стране военное положение на 60 суток.

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