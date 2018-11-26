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Константин Большаков
26 Ноября, 2018 08:36
В Киеве сожгли автомобиль российских дипломатов
Российское посольство в Киеве.
Источник: Ua-ru.info
Киев, 26 Ноября - DIXINEWS.
Накануне вечером радикал устроили митинг возле российского посольства. В результате ситуация дошла до поджогов.
В ночь на 26 ноября в Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Инцидент произошёл в переулке Ярослава Хомова около 2 часов ночи, на расстоянии около километра от посольства РФ.
Как пишет местное издание «Украинская правда», на место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые потушили огонь. После к выяснению обстоятельств приступила полиция.
По предварительной версии, причиной возгорания мог стать умышленный поджог. В пользу этой версии говорит факт того, что накануне вечером рядом с посольством РФ в Киеве радикалы-националисты устроили беспорядки – жгли дымовые шашки и пытались поджечь автомобильные покрышки.
Очередное обострение между Россией и Украиной произошло в воскресенье. Три украинских военных суда нарушили границу РФ, после чего были обстреляны и задержаны российскими пограничниками.
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