Пожары

Константин Большаков
26 Ноября, 2018 08:36

В Киеве сожгли автомобиль российских дипломатов

Российское посольство в Киеве.
Источник: Ua-ru.info
#Киев

#посольство

#поджог
Киев, 26 Ноября - DIXINEWS.

Накануне вечером радикал устроили митинг возле российского посольства. В результате ситуация дошла до поджогов.

В ночь на 26 ноября в Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Инцидент произошёл в переулке Ярослава Хомова около 2 часов ночи, на расстоянии около километра от посольства РФ.

Как пишет местное издание «Украинская правда», на место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые потушили огонь. После к выяснению обстоятельств приступила полиция.

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать умышленный поджог. В пользу этой версии говорит факт того, что накануне вечером рядом с посольством РФ в Киеве радикалы-националисты устроили беспорядки – жгли дымовые шашки и пытались поджечь автомобильные покрышки.

Очередное обострение между Россией и Украиной произошло в воскресенье. Три украинских военных суда нарушили границу РФ, после чего были обстреляны и задержаны российскими пограничниками.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Сквер в Киеве назвали именем убитого российского политика
Киев решил демилитаризировать Крым
В посольстве РФ открестились от попытки расколоть США
Читайте в рубрике:
Число жертв пожаров в Калифорнии выросло
800 человек эвакуировали из горящей «Ленты» в Санкт-Петербурге
Названы возможные причины пожара в Кемерово, где погибли шестеро детей


Освобождение Великобритании от оков ЕС превратилось в триллер
Установлено происхождение боеприпасов с хлором, которыми боевики атаковали Алеппо
Эквадору не хватает $550 млн для помощи венесуэльским мигрантам
Видео ФСБ с нарушившими границу России кораблями ВМС Украины
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские власти жёстко отреагировали на инцидент в Керченском проливе
Москва, 26 Ноября, 13:31.
Медведева рассказала правду о конфликте с Загитовой
Крым, 26 Ноября, 13:22.
США отправили военный самолёт к берегам Крыма
Рим, 26 Ноября, 12:37.
Скончался легендарный итальянский режиссёр Бернардо Бертолуччи
Москва, 26 Ноября, 11:54.
Российские власти потребовали объяснений от поверенного Украины
Москва, 26 Ноября, 09:46.
Эксперты назвали самые пьющие регионы России
Екатеринбург, 26 Ноября, 09:45.
Свердловская область получит миллиарды на реализацию нацпроектов
Крым, 26 Ноября, 09:27.
В Керченский пролив разрешили вернуться гражданским судам
Красноярск, 26 Ноября, 09:21.
Власти Красноярска объяснили, как будет развиваться край в 2019 году
Прага, 26 Ноября, 09:21.
«Ложь, деньги, кокаин»: как на самом деле прошла конференция «Россия вместо Путина» в Праге
Москва, 26 Ноября, 08:50.
МИД России обвинил Украину в бандитизме
Киев, 26 Ноября, 08:36.
В Киеве сожгли автомобиль российских дипломатов





Загрузка...



СМИ24



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия