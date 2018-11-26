Армия и оружие

Константин Большаков
26 Ноября, 2018 08:20

Армия Украины приведена в полную боевую готовность

Украинские солдаты.
Источник: 24smi.org
#ВСУ

#Украина

#Керченскийпролив
Киев, 26 Ноября - DIXINEWS.

В министерстве обороны Украины заявили о приведении вооружённых сил страны в полную боевую готовность. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

- Главнокомандующий ВСУ отдал распоряжение о приведении соединений и частей ВСУ в боевую готовность «полная», - говорится в сообщении.

Также президент Украины Пётр Порошенко обратился к депутатам Верховной рады с просьбой одобрить введение в стране военного положения сроком на 60 суток. При этом Порошенко заявил, что не будет проводиться всеобщая мобилизация, а Киев ни с кем не желает воевать, а лишь намерен защищаться.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, ФСБ России задержала три военных украинских судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые нарушили российскую границу и вошли в Керченский пролив без уведомления. Украинские моряки игнорировали требования российских властей, в результате чего пограничники открыли огонь. Несколько военных Украины получили ранения, не опасные для жизни.

По факту нарушения государственной границы в РФ завели уголовное дело. В Украине случившееся назвали «актом военной агрессии».

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