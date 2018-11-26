«Ложь, деньги, кокаин»: как на самом деле прошла конференция «Россия вместо Путина» в Праге

На форум экс-преступника с многомиллионным состоянием собрались не интеллектуалы (как он ожидал), а наполненные злобой и желчью русофобы, живущие на деньги из Вашингтона.

Конференция под названием «Россия вместо Путина», которая организована по инициативе беглого преступника и олигарха Михаила Ходорковского, проходит в Праге с 23 по 25 ноября в luxury-интерьерах гостиницы Grandior Hotel Prague. Мероприятие спонсировалось самим опальным миллионером, а также фондом известного русофоба Уильяма Браудера.

Попасть на консорциум можно было только по заранее поданной заявке. Причем журналистам, лояльным Москве, вход на форум был закрыт. Даже тех, кто потратился на трансфер до чешской столицы и уже имел приглашение, не пускала охрана. Однако корреспонденту ФАН все же удалось проникнуть на это светское мероприятие и узнать, что же происходило на «тусовке» российской оппозиции на самом деле.

Главными темами на съезде были медиа, политика, правозащита, экономика и геополитика. Затрагивались темы прав заключенных в РФ и «как будет жить Москва без Путина». Ходорковский отдельно собирал вокруг себя волонтеров и рассказывал байки про свою жизнь, про тюремный срок и покушения на него. По факту, он вешает эту лапшу на уши на каждой своей конференции.

Отстаньте, на вас денег нет

Среди участников мероприятия – представители «Открытой России», которой владеет опальный олигарх, а также журналисты российских и западных проамериканских СМИ. Только от «Новой газеты» было порядка 10 человек. Также замечены были люди из «Радио свобода», «Сибирь. Реалии» и «Голос Америки».

Также, к удивлению многих (в том числе и самого Ходорковского), на встрече были замечены представители «Эха Москвы». В личной беседе с известной радиоведущей Татьяной Фельгенгауэр миллионер четко отрезал, что денег ни радиостанции, ни лично ей, он не даст.

Коротков за бортом

Опальный журналист «Новой газеты» Денис Коротков, уже отметившийся фейками в последнее время, тоже был в Праге. И рядом с Ходорковским, конечно же, также вертелся и просил денег для себя и своих украинских приятелей.

Правда, изначально горе-автора отказались пускать на конференцию. Только после ряда звонков и уничижительных просьб к неким людям прилюдно, Коротков оказался в отеле. Многие из присутствующих старались избегать общения и даже соприкосновения взглядов с ним. Ходорковский также не захотел принять «фантазера» у себя. По словам источника, Коротков захотел продать информацию, однако она уже «протухла» и оказалась никому не нужной.

Деньги – главная цель конференции для гостей

Тема финансовых средств, продажи чего-то горе-олигарху вообще стала основной на форуме. Именно о деньгах говорили в кулуарах присутствующие. Многие, как это ни абсурдно, жаловались на «подешевевший» фуршет, мол, в прошлый раз лучше было.

Когда на выступлении бывшего преступника появился один из участников конференции с расширенными зрачками, другой поинтересовался, в чем причина. «Под белым лучше заходит. Не могу его по-трезвому слушать. Надоел», - таким был ответ русофоба. До спикеров мало кому было дело, люди обсуждали закупку алкоголя в Дьюти-фри, было больше похоже на гопоту на выезде, нежели на экспертов и журналистов.

Причиной такой апатии, вероятнее всего, являются темы олигарха, уже набившие оскомину. Доходило до того, что некоторые участники съезда просто уходили из зала в поисках спиртного и наркотиков. «Барщину отбываем: послушал, поставил галочку, свалил, - неожиданно признался один из горе-оппозиционеров корреспонденту ФАНа пьяным голосом в мужском туалете, а на вопрос, к чему тогда такая поездка, ответил просто: «За барышами».

Финансирования от Ходорковского на встрече хотели все так же, как и алкоголя и наркотических веществ. Один латвийский участник предложил опальному бизнесмену открыть свое дело в Прибалтике. Некую «Фабрику» по написанию комментариях в Сети о том, как плохо жить в России. Ходорковский согласился на разделение денег пополам: половину в Латвию, другую – в Штаты.

Правда обесценилась, больше грязи – больше денег

Иностранцы пользовались на конференции особенной популярностью. Они, в отличие от Ходорковского, предлагали деньги, так нужные российским гостям. Но не просто так.

Для начала, они тоже не были очень обрадованы речам Ходорковского со сцены. Представитель Госдепа США начал упрекать опального олигарха сразу после выступления касательно акцентов на вмешательстве Кремля в американские выборы. Человек из Госдепа предостерег экс-преступника, что тот может лишиться денег, в случае несогласия с Вашингтоном.

Во-вторых, получить финансирование мог каждый из присутствующих. Для этого надо всего ничего: уехать в Штаты и выпустить книгу о том, как все в России ужасно и плохо, особенно во власти. А потом – дать интервью обо всем написанном. Но гости отказывались, потому что «слишком мало» американцы предлагали, а не потому что идеология не позволяет (а она более чем позволяет).

Кто здесь власть?

Несмотря на скучные слова и обедневшего хозяина «тусы», в целом настроение у всех присутствовавших было приподнятым. Каких-то денег они в Праге заработали (им обещали), а еще они выпили больше обычного, а кто-то решил веселиться другими способами. А в головах у этих деятелей – не только деньги, наркотики и Дьюти-Фри, а более «серьезные мысли».

Какие именно – сформулировал публицист Олег Кашин, живущий на ПМЖ в Лондоне. Общаясь с Мариной Литвинович касательно того, «дотянутся» ли до присутствующих российские власти, он ответил довольно уверенно: «Мы здесь власть».

Где «здесь», он уточнять не стал. Вероятно, в отеле, где проходила конференция. Или в Праге, или в Лондоне. Но в России все эти лживые друзья властью точно не являются. Сколько бы у них не было денег и связей в Госдепе. Но они об этом они явно позабыли. Стоит напомнить.