Политика

Константин Большаков
25 Ноября, 2018 15:55

Названа дата выхода Великобритании из Евросоюза

Акция против Brexit в Лондоне.
Источник: Foreignpolicy.com
#Brexit

#Великобритания

#ЕвроСоюз
Лондон, 25 Ноября - DIXINEWS.

Это произойдёт уже через несколько месяцев. Однако сначала решение должны утвердить ещё в двух инстанциях.

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры 27 стран Евросоюза утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

Согласно принятому соглашению, Лондон покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. Переходный период, который продлится 21 месяц, предусматривает сохранение Великобритании в качестве участника внутреннего рынка ЕС и Таможенного союза. Если в течение указанного срока не будет достигнута договорённость о новом торговом соглашении, переходный период продлят вновь.

Напомним, ранее правительство Великобритании утвердило проект Brexit, однако против премьер-министра Терезы Мэй выступили сразу несколько министров. Теперь соглашение о выходе из ЕС должны утвердить в Европарламенте и парламенте самой Великобритании.

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