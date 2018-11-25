Названа дата выхода Великобритании из Евросоюза

Это произойдёт уже через несколько месяцев. Однако сначала решение должны утвердить ещё в двух инстанциях.

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры 27 стран Евросоюза утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

Согласно принятому соглашению, Лондон покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. Переходный период, который продлится 21 месяц, предусматривает сохранение Великобритании в качестве участника внутреннего рынка ЕС и Таможенного союза. Если в течение указанного срока не будет достигнута договорённость о новом торговом соглашении, переходный период продлят вновь.

Напомним, ранее правительство Великобритании утвердило проект Brexit, однако против премьер-министра Терезы Мэй выступили сразу несколько министров. Теперь соглашение о выходе из ЕС должны утвердить в Европарламенте и парламенте самой Великобритании.