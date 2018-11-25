Армия и оружие

Константин Большаков
25 Ноября, 2018 13:03

Три военных корабля Украины нарушили границы России

Керченский пролив.
Источник: Air-vision.livejournal.com
#ФСБ

#Керченскийпролив

#Украина
Крым, 25 Ноября - DIXINEWS.

Моряков уже предупредили российские пограничники. Однако украинцы продолжают движение.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу России и принялись опасно маневрировать в наших водах, не подчиняясь законным требованиям властей. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ по Республике Крым.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление спецслужбы, судна вошли на территорию РФ около 7 часов утра по московскому времени. Украинские моряки нарушили статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву.

В ФСБ подчеркнули, что украинские военные корабли неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России и продолжили движение к Керченскому проливу.

- До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены, - пояснили российские силовики. – Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей.

В связи с этим пограничная служба принимает все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного и Азовского море, а также Керченского пролива.

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