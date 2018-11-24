Россия полетит на Луну и узнает, были ли там американцы

По крайней мере, так говорит глава космической госкорпорации. И это будет ещё не скоро.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе посещения с президентом Молдавии Игорем Додоном компании «Российские космические системы» предложил проверить, а действительно ли американские астронавты высаживались на Луну. Об этом сообщили РИА «Новости».

- Они говорят, что были. Мы такую задачу поставили – полететь проверить, - заявил господин Рогозин.

При этом руководитель госкорпорации отметил, что рассчитывает на сотрудничество Москвы и Вашингтона в освоении Луны, потому что, по словам Рогозина, сегодня ни одна страна в мире не сможет в одиночку реализовать лунную программу.

Отметим, что первый американский астронавт высадился на Луне в 1969 году.