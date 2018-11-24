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Константин Большаков
24 Ноября, 2018 19:22
Россия полетит на Луну и узнает, были ли там американцы
Дмитрий Рогозин.
Источник: Evo-rus.com
Москва, 24 Ноября - DIXINEWS.
По крайней мере, так говорит глава космической госкорпорации. И это будет ещё не скоро.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе посещения с президентом Молдавии Игорем Додоном компании «Российские космические системы» предложил проверить, а действительно ли американские астронавты высаживались на Луну. Об этом сообщили РИА «Новости».
- Они говорят, что были. Мы такую задачу поставили – полететь проверить, - заявил господин Рогозин.
При этом руководитель госкорпорации отметил, что рассчитывает на сотрудничество Москвы и Вашингтона в освоении Луны, потому что, по словам Рогозина, сегодня ни одна страна в мире не сможет в одиночку реализовать лунную программу.
Отметим, что первый американский астронавт высадился на Луне в 1969 году.
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