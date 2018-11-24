Политика

Константин Большаков
24 Ноября, 2018 13:47

Порошенко призвал Россию к миру

Пётр Порошенко.
Источник: Sharij.net
#Порошенко

#Путин

#Крым
Киев, 24 Ноября - DIXINEWS.

Украинский лидер прокомментировал визит российского президента в Крым. Разумеется, с критической точки зрения.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Крым, якобы, является нарушением международного права. Такое заявление украинский лидер сделал в ходе пресс-конференции со своим словацким коллегой Андреем Киской.

- Я хочу отдельно подчеркнуть, и пусть нас услышат в России: от этих визитов Крым российским станет. Крым – это Украина, - передаёт слова президента Украины его пресс-служба.

По мнению Порошенко, визиты Путина в Крым демонстрируют игнорирование международного права, в связи с чем он поручил украинскому МИД ответить на действия российского президента.

- Мы призываем Россию вернуться к цивилизованному миру, - резюмировал Порошенко, выразив надежду, что против Москвы применять очередные санкции.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Ялту 23 ноября, где провёл расширенное заседание президиума Государственного совета РФ.

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