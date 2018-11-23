Евгений Плющенко высмеял Алексея Ягудина

Спортсмены были жесточайшими соперниками в начале нулевых годов. Но в этот раз причиной для едких замечаний стал вид заработка.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пристыдил победителя Олимпиады-2002 Алексея Ягудина за участие в корпоративе. Об этом Плющенко написал на своей странице в инстаграме.

По словам спортсмена, мероприятие прошло в развлекательном комплексе, где как раз занимается академия Плющенко.

- Какая популярность у нашей академии всего за полтора года. У нас вчера появился новый ангел в «Ангелах Плющенко» - Алексей Ягудин! – написал бывший фигурист.

При этом под записью Евгений Плющенко разместил уничижительные хештеги «ни чести ни достоинства по отношению к себе», «это же надо так любить деньги», «незваный гость» и другие неприятные фразы.

Отметим, что Плющенко и Ягудин были главными конкурентами на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В результате из-за ошибки в короткой программе Плющенко досталось лишь четвёртое место, тогда как Ягудин выиграл золотую медаль.