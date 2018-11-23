Культура

Константин Большаков
23 Ноября, 2018 19:59

В сети опубликовали тизер ремейка «Короля Льва»

Кадр из трейлера "Король Лев".
Источник: Disney
#кино

#КорольЛев

#Дисней
Лос-Анджелес, 23 Ноября - DIXINEWS.

Это будет полнометражная кинокартина. Она выйдет к юбилею оригинала.

Кинокомпания «Дисней» на своём российском канале в YouTube опубликовала тизер-трейлер предстоящего фильма «Король Лев», который будет переосмыслением одноимённого мультфильма, вышедшего в 90-е годы. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

Известно, что над картиной работает режиссёр, а также актёр и продюсер, Джон Фавро, известный по таким проектам, как «Железный человек», «Книга джунглей», «Ковбои против пришельцев» и грядущему сериалу по вселенной «Звёздных войн» - «Мандалорец».

За сценарий отвечает Джефф Натансон, поучаствовавший в создании сценариев к лентам «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок», «Поймай меня, если сможешь», «Терминал».

Премьера старой истории на новый лад состоится в России 18 июля 2019 года и будет приурочена к 25-летию «Короля Льва».

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