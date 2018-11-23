Российский журналист раскритиковал вседозволенность в интернете

Он считает, что свобода слова должна иметь рамки морали. Люди должны помнить об ответственности за то, что пишут.

Журналист Владимир Познер рассказал, что думает по поводу свободы слова в интернете. На его сайте опубликован отрывок интервью на данную тему.

Как считает господин Познер, свобода слова в сети не должна восприниматься как вседозволенность, чтобы это не сказалось отрицательно на людях. В качестве примера телеведущий процитировал одного из членов Верховного суда США, который говорил, что «нельзя кричать про пожар в заполненном кинотеатре только из-за желания покричать».

По мнению журналиста, данные ограничения следует считать не ограничением свободы слова, а ответственностью.

- Если люди будут помнить о такой ответственности, тогда это замечательно, - заявил Познер. – То, что любой может высказаться, - это демократично по-настоящему.

Однако если люди начнут воспринимать интернет «как просто инструмент высказывать всё и не думать о последствиях, тогда это не так хорошо», резюмировал Владимир Познер.