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Константин Большаков
23 Ноября, 2018 18:41
Российский журналист раскритиковал вседозволенность в интернете
Владимир Познер.
Источник: Scoopnest.com
Москва, 23 Ноября - DIXINEWS.
Он считает, что свобода слова должна иметь рамки морали. Люди должны помнить об ответственности за то, что пишут.
Журналист Владимир Познер рассказал, что думает по поводу свободы слова в интернете. На его сайте опубликован отрывок интервью на данную тему.
Как считает господин Познер, свобода слова в сети не должна восприниматься как вседозволенность, чтобы это не сказалось отрицательно на людях. В качестве примера телеведущий процитировал одного из членов Верховного суда США, который говорил, что «нельзя кричать про пожар в заполненном кинотеатре только из-за желания покричать».
По мнению журналиста, данные ограничения следует считать не ограничением свободы слова, а ответственностью.
- Если люди будут помнить о такой ответственности, тогда это замечательно, - заявил Познер. – То, что любой может высказаться, - это демократично по-настоящему.
Однако если люди начнут воспринимать интернет «как просто инструмент высказывать всё и не думать о последствиях, тогда это не так хорошо», резюмировал Владимир Познер.
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