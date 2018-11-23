Россиян заставят почувствовать «майские указы»

Глава государства призвал чиновников сделать так, чтобы его указы положительно сказались на жизни людей. И попросил избегать гладких «отписок».

В пятницу, 23 ноября, президент РФ Владимир Путин провёл расширенное заседание президиума Государственного совета в Ялте. Главной темой стали задачи, стоящие перед главами регионов, и реализация «майских указов», определённых главой государства до 2024 года.

Как заявил Путин, эффект от исполнения нацпроектов, прописанных в его указах, россияне должны почувствовать на деле, а чиновникам стоит перестать отделываться одними словами на бумагах.

- Нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нужно, чтобы всё это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди это почувствовали, в том числе по результатам общей работы и на уровне жизни, на уровне заработной платы, на пенсиях, - передаёт пресс-служба Кремля слова российского лидера.

Владимир Путин также заявил, что люди должны увидеть «реальные деньги, а не какие-то проценты усреднённые».

- Сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра – это важно, - резюмировал президент.