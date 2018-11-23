Названа точная дата большой пресс-конференции Путина

Она состоится в конце следующего месяца. Присутствовать будут как российские, так и зарубежные СМИ.

Ежегодная большая пресс-конференция президент РФ Владимира Путина состоится 20 декабря. Мероприятие стартует в 12 часов по московскому времени, сообщили в пресс-службе Кремля. О месте её проведения будет сообщено дополнительно. С сегодняшнего дня стартует аккредитация для журналистов.

Традиционно, в пресс-конференции примут участие российские и иностранные журналисты. Тематика вопросов будет самой разнообразной.

Нынешнее общение Путина с журналистами пройдёт в 14-й раз. Впервые подобный формат был опробован в 2001 году. В прошлом году президент общался с журналистами 3 часа 50 минут.