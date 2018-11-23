Песков объяснил появление вертолётов над Кремлём

Накануне соцсети взволновали кадры парящих крылатых машин над главным объектом страны. Оказалось, что это всего лишь учения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вчерашние полёты вертолётов над Кремлём. По его словам, полёт двух Ми-8 в центре Москвы был частью учений.

- Ничего нет экстраординарного. Кремль – это действующая резиденция главы государства, режимный объект. Какие там стадии, что будет происходить на каждой из них, надо справляться в ФСО, - передаёт ТАСС слова представителя Кремля.

Господин Песков также напомнил, что вертолётная площадка в Кремле существует и ею пользуется президент Владимир Путин с 2012 года.

- Летает в Кремль и из Кремля с 2012 года, - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, видеозаписи с вертолётами над Кремлём появились в социальных сетях в четверг, 22 ноября. Одна из машин несла с собой сетку, на которой стояли вооружённые люди в военной форме. В Федеральной службе охраны позднее назвали это учениями.