Власть

Константин Большаков
23 Ноября, 2018 14:47

Песков объяснил появление вертолётов над Кремлём

Вертолётная площадка в Кремле.
Источник: ria.ru
#Песков

#вертолёты

#Кремль
Москва, 23 Ноября - DIXINEWS.

Накануне соцсети взволновали кадры парящих крылатых машин над главным объектом страны. Оказалось, что это всего лишь учения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вчерашние полёты вертолётов над Кремлём. По его словам, полёт двух Ми-8 в центре Москвы был частью учений.

- Ничего нет экстраординарного. Кремль – это действующая резиденция главы государства, режимный объект. Какие там стадии, что будет происходить на каждой из них, надо справляться в ФСО, - передаёт ТАСС слова представителя Кремля.

Господин Песков также напомнил, что вертолётная площадка в Кремле существует и ею пользуется президент Владимир Путин с 2012 года.

- Летает в Кремль и из Кремля с 2012 года, - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, видеозаписи с вертолётами над Кремлём появились в социальных сетях в четверг, 22 ноября. Одна из машин несла с собой сетку, на которой стояли вооружённые люди в военной форме. В Федеральной службе охраны позднее назвали это учениями.

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