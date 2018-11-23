Захарова отреагировала на новые видео с Петровым и Бошировым

Представитель внешнедипломатического ведомства считает, что это попытка отвлечь от внутренних проблем самого Лондона. При этом подобные меры она назвала примитивными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что новые видеозаписи с подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, не более, чем попытка британских властей отвлечь общественность от Brexit. Такое мнение госпожа Захарова озвучила на своей странице в Facebook.

- Вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки, - написала представитель МИД России. - Слишком банально? Ну, как умеют.

Как добавила Мария Захарова, её шокируют новые «свидетельства» неизвестно чего, которые были представлены миру «подставной конторой» Bellingcat и её российским зеркалом.

Напомним, ранее в пятницу, 23 ноября, на сайте Скотленд-Ярда были опубликованы три видеозаписи из Солсбери с Петровым и Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей. Мужчины находятся на вокзале, ходят по улицам города, в том числе неподалёку от дома экс-полковника ГРУ.