Политика

Константин Большаков
23 Ноября, 2018 13:55

Захарова отреагировала на новые видео с Петровым и Бошировым

Мария Захарова.
Источник: Evo-rus.com
#Захарова

#Скрипаль

#Мэй
Москва, 23 Ноября - DIXINEWS.

Представитель внешнедипломатического ведомства считает, что это попытка отвлечь от внутренних проблем самого Лондона. При этом подобные меры она назвала примитивными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что новые видеозаписи с подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, не более, чем попытка британских властей отвлечь общественность от Brexit. Такое мнение госпожа Захарова озвучила на своей странице в Facebook.

- Вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки, - написала представитель МИД России. - Слишком банально? Ну, как умеют.

Как добавила Мария Захарова, её шокируют новые «свидетельства» неизвестно чего, которые были представлены миру «подставной конторой» Bellingcat и её российским зеркалом.

Напомним, ранее в пятницу, 23 ноября, на сайте Скотленд-Ярда были опубликованы три видеозаписи из Солсбери с Петровым и Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей. Мужчины находятся на вокзале, ходят по улицам города, в том числе неподалёку от дома экс-полковника ГРУ.

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