Политика

Константин Большаков
23 Ноября, 2018 13:22

МИД: США не выходили из ДРСМД

Сергей Рябков.
Источник: Webalta.ru
#МИД

#Рябков

#ДРСМД
Москва, 23 Ноября - DIXINEWS.

Пока что громкие слова, сказанные в Белом доме, остаются словами. Но в случае выхода американцев из договора, Москве придётся ответить.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами заявил, что Россия пока не получала официального уведомления от США о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

- Мы даже не получили официальное уведомление от США о выходе из договора, - передаёт Regnum заявление дипломата.

Как пояснил представитель российского МИД, Москве придётся реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, если США действительно выйдут из ДРСМД.

Ранее президент РФ Владимир Путин аналогично заявил, что Кремль не оставит без ответа решение Белого дома о выходе из Договора. Такое решение в октябре озвучил американский лидер Дональд Трамп, который считает, что Москва, якобы, нарушает ДРСМД.

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