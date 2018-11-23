МИД: США не выходили из ДРСМД

Пока что громкие слова, сказанные в Белом доме, остаются словами. Но в случае выхода американцев из договора, Москве придётся ответить.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами заявил, что Россия пока не получала официального уведомления от США о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

- Мы даже не получили официальное уведомление от США о выходе из договора, - передаёт Regnum заявление дипломата.

Как пояснил представитель российского МИД, Москве придётся реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, если США действительно выйдут из ДРСМД.

Ранее президент РФ Владимир Путин аналогично заявил, что Кремль не оставит без ответа решение Белого дома о выходе из Договора. Такое решение в октябре озвучил американский лидер Дональд Трамп, который считает, что Москва, якобы, нарушает ДРСМД.