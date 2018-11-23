Происшествия

Константин Большаков
23 Ноября, 2018 12:40

Иностранец умер во время допроса московскими полицейскими

Сотрудники полиции.
Источник: Ivbg.ru
#МВД

#полиция

#задержание
Москва, 23 Ноября - DIXINEWS.

Мужчине стало плохо прямо в участке. Инцидент произошёл ещё в середине недели.

В среду, 21 ноября, во время допроса в отделе МВД по району Вешняки в Москве скончался 38-летний гражданин Таджикистана. Мужчина был задержан по подозрению в совершении разбойного нападения, пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник в ГУ МВД по столице.

- Предварительная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность. По факту происшествия ведётся служебная проверка, - пояснили в столичном главке полиции.

Известно, что погибший был задержан в ходе спецоперации, проведённой вечером 21 ноября. Его поймали на Никитинской улице в Измайлово, так как заподозрили в разбойном нападении на один из складов.

Вместе с ним задержали ещё нескольких человек, принимавших участие в преступлении. Мужчину доставили в отделении полиции, где во время допроса он внезапно потерял сознание и упал со стула. Прибывшие медики констатировали смерть задержанного.

Уточняется, что в ходе судебно-медицинского исследования следов побоев или пыток на теле гражданина Таджикистана найдено не было.

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