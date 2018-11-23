Установлены террористы, убившие российских военных в Сирии

Бандитов объявили в международный розыск. Дело вели российские правоохранительные органы.

В СК РФ заявили, что установлены боевики, причастные к убийству 24 ноября 2015 года в Сирии российского военного лётчика бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также к покушению на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Как пояснили следователи, в ходе следственных действий на территории САР в провинции Латакия были найдены места крушения бомбардировщика и вертолёта спасательной группы, установлены позиции боевиков, с которых вёлся огонь по нашим военным, и найдено помещение, куда бандиты доставили тело Олега Пешкова.

Собранные доказательства позволили выдвинуть обвинения в адрес 9 граждан Сирии, пояснили в СК РФ.

- Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также в зависимости от степени участия каждого совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества, - сказано в сообщении Следственного комитета России.

Всех боевиков объявили в международный розыск. Заочно суд приговорил их к мере пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать остальных соучастников преступных посягательств на жизнь российских военных в Сирии.