В России изменятся пешеходные переходы

Они должны стать безопаснее. Такие меры приняли в правительстве.

Для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», который стартует в будущем году, министерство транспорта РФ подготовило ряд рекомендаций для региональных властей. Они опубликованы на сайте ведомства.

Так, в документе сказано, что «лежачих полицейских» и «зебры» станут выше на несколько сантиметров, чем дорожное покрытие. В Минтрансе также рекомендовали при обустройстве и ремонте дорог на региональной сети совмещать наземные переходы с «лежачими полицейскими». Такие переходы уже появились на федеральных трассах, проходящих через малые населённые пункты.

Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, Минтранс советует вдоль дорог устанавливать ограждения в местах несанкционированного перехода проезжей части. Особенно это касается участков рядом со школами и медицинскими учреждениями.

А в ночное время на ряде участков для предотвращения аварийных ситуаций в министерстве рекомендовали «подсветить» пешеходные переходы.