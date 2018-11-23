Транспорт

Константин Большаков
23 Ноября, 2018 10:32

В России изменятся пешеходные переходы

Пешеходный переход.
Источник: Belrynok.ru
#пешеходныйпереход

#минтранс

#пешеходы
Москва, 23 Ноября - DIXINEWS.

Они должны стать безопаснее. Такие меры приняли в правительстве.

Для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», который стартует в будущем году, министерство транспорта РФ подготовило ряд рекомендаций для региональных властей. Они опубликованы на сайте ведомства.

Так, в документе сказано, что «лежачих полицейских» и «зебры» станут выше на несколько сантиметров, чем дорожное покрытие. В Минтрансе также рекомендовали при обустройстве и ремонте дорог на региональной сети совмещать наземные переходы с «лежачими полицейскими». Такие переходы уже появились на федеральных трассах, проходящих через малые населённые пункты.

Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, Минтранс советует вдоль дорог устанавливать ограждения в местах несанкционированного перехода проезжей части. Особенно это касается участков рядом со школами и медицинскими учреждениями.

А в ночное время на ряде участков для предотвращения аварийных ситуаций в министерстве рекомендовали «подсветить» пешеходные переходы.

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