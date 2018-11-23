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Константин Большаков
23 Ноября, 2018 10:32
В России изменятся пешеходные переходы
Пешеходный переход.
Источник: Belrynok.ru
Москва, 23 Ноября - DIXINEWS.
Они должны стать безопаснее. Такие меры приняли в правительстве.
Для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», который стартует в будущем году, министерство транспорта РФ подготовило ряд рекомендаций для региональных властей. Они опубликованы на сайте ведомства.
Так, в документе сказано, что «лежачих полицейских» и «зебры» станут выше на несколько сантиметров, чем дорожное покрытие. В Минтрансе также рекомендовали при обустройстве и ремонте дорог на региональной сети совмещать наземные переходы с «лежачими полицейскими». Такие переходы уже появились на федеральных трассах, проходящих через малые населённые пункты.
Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, Минтранс советует вдоль дорог устанавливать ограждения в местах несанкционированного перехода проезжей части. Особенно это касается участков рядом со школами и медицинскими учреждениями.
А в ночное время на ряде участков для предотвращения аварийных ситуаций в министерстве рекомендовали «подсветить» пешеходные переходы.
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