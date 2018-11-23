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Константин Большаков
23 Ноября, 2018 09:45
ФСО объяснила полёты вооружённых людей над Кремлём
Ми-8 над Кремлём.
Источник: dixinews.ru
Москва, 23 Ноября - DIXINEWS.
Накануне появились странные видеозаписи, где вертолёты кружат над Кремлём. А на одном из них была сетка, в которой находились люди.
В Федеральной службе охраны прокомментировали появление видеокадров с вертолётами, летающими над Кремлём, на одном из которых прикреплена сетка. В ней, предположительно, находились вооружённые люди, похожие на российских силовиков.
- Учения. Плановые, - коротко ответили в ФСО, передают РИА «Новости».
Странные кадры появились накануне, 22 ноября, и быстро разошлись по социальным сетям. На кадрах видно, как два Ми-8 поднимаются в воздух с вертолётной площадки возле Кремля и летят в сторону метро «Павелецкая».
Позднее были опубликованы новые видео, где можно разглядеть сетку, подцепленную к одной из крылатых машин. В ней были как минимум четыре человека в военной форме с автоматами.
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