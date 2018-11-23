Политика

Константин Большаков
23 Ноября, 2018 09:21

Лондон опубликовал новые видео с Петровым и Бошировым

Запись с камер видеонаблюдения на вокзале Солсбери.
Источник: news.met.police.uk
#Скрипаль

#Петров

#Боширов
Лондон, 23 Ноября - DIXINEWS.

Мужчины гуляют по британскому городу в день отравления Скрипалей. Также представлены фотографии флакона, где, предположительно, был яд.

Скотленд-Ярд опубликовал новые видеозаписи, на которых запечатлены подозреваемые британскими властями в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей россияне Александр Петров и Руслан Баширов. Видео были сняты камерами наблюдения в Солсбери.

По утверждению британской полиции, записи сделаны 4 марта 2018 года – в тот самый день, когда и были отравлены бывший полковник ГРУ и его дочь. На первом видео, записанном в 11:48, Петров и Боширов проходят через турникеты на железнодорожном вокзале. Вторая запись сделана в 11:58, и там уже мужчины идут мимо автозаправки на улице Уилтон, которая находится недалеко от дома Скрипалей.

Наконец, на третьем видео, снятом в 13 часов, подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей находятся на улице Фишертон. Через несколько часов они уедут из Солсбери. Кроме того, Скотлент-Ярд показал фотографии флакона, в котором, возможно, было отравляющее вещество.

Напомним, Петров и Боширов дали интервью RT в начале сентября и заявили, что не являются сотрудниками разведки, отвергли обвинения в отравлении Скрипалей и признались в поездке в Солсбери в качестве туристов.

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Лондон опубликовал новые видео с Петровым и Бошировым





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