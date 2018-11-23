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Константин Большаков
23 Ноября, 2018 08:36
В правительстве придумали способ повысить рождаемость
Татьяна Голикова.
Источник: audit.gov.ru
Москва, 23 Ноября - DIXINEWS.
Чиновники встревожены, что молодые россияне не спешат заводить семьи и рожать детей. Но для этого надо создать условия.
Вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова рассказала об эффективном способе повысить рождаемость в стране. По словам Голиковой, демографическая статистика вызывает у неё тревогу, так как рождаемость в России продолжает падать. Причиной этому стали последствия исторического периода.
Госпожа Голикова уверена, что главной мотивацией для рождения детей должно стать доступное жильё.
- Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее, - сказала вице-премьер на деловом завтраке в «Российской газете». – Понятно, как только появляется тема жилья, появляется тема ипотеки – эффективна она или нет.
Ипотека вызывает много вопросов, считает Голикова, полагая, что сначала возникает необходимость регулярно платить взносы по кредиту, из-за чего россияне откладывают рождение детей, а «потом уже и желания не возникает» заводить детей.
Несмотря на трудности, рождаемость в России всё равно остаётся выше, чем в Европе, за что надо сказать спасибо нашим женщинам и семьям, резюмировала Татьяна Голикова.
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