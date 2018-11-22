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Константин Большаков
22 Ноября, 2018 19:33
В ФСБ заявили о предотвращённых нападениях на школы
Сотрудники ФСБ.
Источник: Choiz.me
Москва, 22 Ноября - DIXINEWS.
Керченское массовое убийство дало толчок подобным преступлениям. К счастью, силовики их предотвратили.
Заместитель начальника УФСБ Сергей Егоров сообщил, что в октябре2018 года спецслужбы предотвратили сразу несколько нападений на школы в регионах России. Слова представителя ведомства передаёт «Интерфакс».
- После событий в Керчи мы только в октябре предотвратили целый ряд реальных нападений на школы, - сказал Егоров в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации по вопросам безопасности в учебных учреждениях. – К сожалению, должен констатировать, что этот случай в Керчи, он действительно дал всплеск.
При этом представитель ФСБ подчеркнул, что планировавшиеся нападения никак не были связаны с международным терроризмом, и призвал совершенствовать законодательство о безопасности в учебных заведениях.
Напомним, в середине октября в керченском политехническом колледже произошло массовое убийство, которое устроил 18-летний студент. Вместе с ним жертвами атаки стал 21 человек, ранения получили более 50 человек.
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