В ФСБ заявили о предотвращённых нападениях на школы

Керченское массовое убийство дало толчок подобным преступлениям. К счастью, силовики их предотвратили.

Заместитель начальника УФСБ Сергей Егоров сообщил, что в октябре2018 года спецслужбы предотвратили сразу несколько нападений на школы в регионах России. Слова представителя ведомства передаёт «Интерфакс».

- После событий в Керчи мы только в октябре предотвратили целый ряд реальных нападений на школы, - сказал Егоров в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации по вопросам безопасности в учебных учреждениях. – К сожалению, должен констатировать, что этот случай в Керчи, он действительно дал всплеск.

При этом представитель ФСБ подчеркнул, что планировавшиеся нападения никак не были связаны с международным терроризмом, и призвал совершенствовать законодательство о безопасности в учебных заведениях.

Напомним, в середине октября в керченском политехническом колледже произошло массовое убийство, которое устроил 18-летний студент. Вместе с ним жертвами атаки стал 21 человек, ранения получили более 50 человек.