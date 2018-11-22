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Константин Большаков
22 Ноября, 2018 17:38
Названа причина изменения проекта Крымского моста
Античная усадьба в Крыму.
Источник: most.life
Крым, 22 Ноября - DIXINEWS.
На месте предполагаемых работ сделана уникальная находка. Ею займутся археологи.
Строителям железнодорожного подхода к Крымскому мосту придётся пересмотреть проект на одном из участков в окрестностях Керчи. Как сообщили в инфоцентре объекта, причиной стало обнаружение уникального исторического памятника.
Речь идёт о богатой античной усадьбе, которая была найдена в ходе археологических исследований перед строительством трассы. Комплекс включает в себя 40 помещений и 9 дворов, его возраст датируется концом пятого – началом третьего века до нашей эры. Предположительно, усадьба принадлежала семье боспорского аристократа или представителю династии царей Боспора.
- Перенос участка трассы не повлияет на срок сдачи 18-километрового подхода. Он заработает, как и планируется, одновременно с мостом, в декабре 2019 года, - отмечается в сообщении инфоцентра Крымского моста.
Усадьба занимает более 5 тысяч километров. Аналогов ей нет не только в Крыму, но и на всей территории Причерноморья. Уже раскопано примерно 80% поселения. Отмечается, что если бы не проект железнодорожного подхода к Крымскому мосту, уникальная находка до сих пор была бы не найдена.
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