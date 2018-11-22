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Константин Большаков
22 Ноября, 2018 17:26
Известного российского телеведущего назвали подданным Великобритании
Сергей Брилёв.
Источник: Tularegion.ru
Москва, 22 Ноября - DIXINEWS.
По крайней мере, об этом заявляет известный оппозиционер. К такому выводу он пришёл в результате нового расследования.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального представил расследование, которое, якобы, подтверждает, что известный российский телеведущий Сергей Брилёв является подданным Великобритании. Об этом сообщается на сайте организации.
Как установили сотрудники ФБК, Сергей Брилёв и его супруга значатся в списках лиц, имеющих право голоса в Великобритании. Их внесли туда ещё в 2001 году, а с 1995 по 2001 год Брилёв заведовал корпунктом телеканала «Россия» в Лондоне.
Как заявляет фонд Навального, голосовать на территории Великобритании могут лишь поданные страны, либо постоянно проживающие граждане Евросоюза и британского Содружества.
Кроме того, оппозиционер выяснил, что жена Брилёва владеет одной из квартир в Лондоне, которая была приобретена в 2016 году за 900 тысяч долларов.
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