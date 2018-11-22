Известного российского телеведущего назвали подданным Великобритании

По крайней мере, об этом заявляет известный оппозиционер. К такому выводу он пришёл в результате нового расследования.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального представил расследование, которое, якобы, подтверждает, что известный российский телеведущий Сергей Брилёв является подданным Великобритании. Об этом сообщается на сайте организации.

Как установили сотрудники ФБК, Сергей Брилёв и его супруга значатся в списках лиц, имеющих право голоса в Великобритании. Их внесли туда ещё в 2001 году, а с 1995 по 2001 год Брилёв заведовал корпунктом телеканала «Россия» в Лондоне.

Как заявляет фонд Навального, голосовать на территории Великобритании могут лишь поданные страны, либо постоянно проживающие граждане Евросоюза и британского Содружества.

Кроме того, оппозиционер выяснил, что жена Брилёва владеет одной из квартир в Лондоне, которая была приобретена в 2016 году за 900 тысяч долларов.