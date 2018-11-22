Власть

Константин Большаков
22 Ноября, 2018 16:18

В Кремле отреагировали на смерть главы ГРУ

Кремль.
Источник: Versiya.info
#ГРУ

#Путин

#Кремль
Москва, 22 Ноября - DIXINEWS.

Он скончался накануне. Уже был назван новый руководитель структуры.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова в связи с его уходом из жизни. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Игорь Коробов скончался 21 ноября после тяжёлой и продолжительной болезни, - отметили в администрации президента.

Ранее стало известно, что и.о. руководителя ГРУ стал вице-адмирал Игорь Костюков. Он уже ранее руководил военной разведкой, пока Коробов был болен. При этом именно Костюкова считают основным претендентом на пост начальника Главного управления Генштаба. К тому же, он имеет опыт участия в боевых действиях в Сирии.

Напомним, в этом году к ГРУ было приковано пристальное внимание в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника структуры Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В инциденте Лондон обвинил россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, якобы, являясь российскими разведчиками, осуществили атаку. В Москве эти обвинения отрицают.

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