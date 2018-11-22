Известный футбольный тренер назвал ЧМ-2018 «ненастоящим»

Специалист с мировым именем пожаловался на слишком большое число европейских команд на прошедшем мундиале. И выразил надежду, что на следующем чемпионате такого не повторится.

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер посетовал, что на прошедшем чемпионате мира по футболу в России слишком сильно доминировали сборные команд, представляющих Европу. Слова специалиста приводит издание Yahoo Sports.

- Надеюсь, в Катаре состоится настоящий чемпионат мира, потому что мундиаль 2018 года был отличным, но он больше походил на чемпионат Европы с одной приглашённой командой – Бразилией, - отметил Венгер.

По мнению экс-наставника «канониров», среди лучших команд на чемпионате в России не было представителей Азии и Африки, а представители Южной Америки даже не претендовали на победу. Это, считает Венгер, говорит, что европейский футбол на голову выше футбола других континентов.

Напомним, ЧМ-2018 прошёл летом этого года в 11 российских городах. Победителем стала сборная Франции. Российские футболисты сумели дойти до четвертьфинала.