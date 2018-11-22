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Константин Большаков
22 Ноября, 2018 14:30
На новый год россияне получат рост цен на продукты
Продукты питания.
Источник: 1zoom.ru
Москва, 22 Ноября - DIXINEWS.
После праздников начнут ползти вверх цены на самые востребованные продукты питания. К такому неутешительному выводу пришли специалисты.
Эксперты аналитического центра при правительстве РФ заявили, что с нового года наиболее популярные продукты питания ждёт подорожание. К такому выводу чиновники пришли, спрогнозировав динамику цен на основные продукты питания.
Как пишут «Известия», по прогнозам центра в будущем году свинина, хлеб, сахар, молоко и яйца подорожают в диапазоне от 4% до 10%. Такие предварительные данные значительно превышают прогнозируемую инфляцию по итогам года.
Так, молоко может подорожать на 6,1%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 5,9%, свинина вырастет в цене на 4,3%, а яйца – на 4,2%. И это лишь согласно консервативному сценарию, в котором не предусмотрены возможные перепады цен на сырьё, рост зарплат и колебания прибылей компаний.
- Несмотря на сохранение льготной ставки налога на добавленную стоимость в 10% для социально значимых продуктов питания, повышение цен на них в ближайшей перспективе всё же произойдёт, - отметила эксперт центра Анастасия Сысоева.
Сысоева уточнила, что рост цен на продукты будет связан с косвенными факторами, а именно повышением НДС на сопутствующие производству продовольствия товары.
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