На новый год россияне получат рост цен на продукты

После праздников начнут ползти вверх цены на самые востребованные продукты питания. К такому неутешительному выводу пришли специалисты.

Эксперты аналитического центра при правительстве РФ заявили, что с нового года наиболее популярные продукты питания ждёт подорожание. К такому выводу чиновники пришли, спрогнозировав динамику цен на основные продукты питания.

Как пишут «Известия», по прогнозам центра в будущем году свинина, хлеб, сахар, молоко и яйца подорожают в диапазоне от 4% до 10%. Такие предварительные данные значительно превышают прогнозируемую инфляцию по итогам года.

Так, молоко может подорожать на 6,1%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 5,9%, свинина вырастет в цене на 4,3%, а яйца – на 4,2%. И это лишь согласно консервативному сценарию, в котором не предусмотрены возможные перепады цен на сырьё, рост зарплат и колебания прибылей компаний.

- Несмотря на сохранение льготной ставки налога на добавленную стоимость в 10% для социально значимых продуктов питания, повышение цен на них в ближайшей перспективе всё же произойдёт, - отметила эксперт центра Анастасия Сысоева.

Сысоева уточнила, что рост цен на продукты будет связан с косвенными факторами, а именно повышением НДС на сопутствующие производству продовольствия товары.