Травля школьника закончилась уголовным делом для учителей лицея в Барнауле

Педагоги знали, что мальчика терроризировали, но ничего не предпринимали. Лишь благодаря усилиям матери дело получило ход в правоохранительных органах.

В Барнауле следователи завели уголовное дело по статье «Халатность» в отношении педагогов лицея №101, которые, зная о травле школьников, ничего не предпринимали. Об этом сообщает пресс-службе СУ СКР по региону.

Как установили правоохранители, с сентября по ноябрь 2018 года группа учащихся лицея оказывала психологическое и физическое насилие в отношении 14-летнего ученика этого же образовательного учреждения. Кроме того, следователи выяснили, что подобные действия совершались в отношении и других школьников на территории лицея.

- Данные обстоятельства были достоверно известны должностным лицам и педагогическому составу учебного заведения, однако каких-либо мер по урегулированию ситуации с их стороны предпринято не было, - пояснили в ведомстве.

В настоящий момент следователи изучают документацию лицея и записи с камер видеонаблюдения. Расследование дела взял под свой контроль руководитель СУ СКР по Алтайскому краю.

Всё началось с того, что на своей странице в Facebook мать одного из школьников рассказала об избиениях и травле сына. Женщина пошла разбираться к руководству лицея, однако там её саму обвинили в произошедшем и пообещали устроить проблемы за якобы ненадлежащее воспитание ребёнка.