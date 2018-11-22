|
Константин Большаков
22 Ноября, 2018 12:49
В Подмосковье убили бизнесмена в стиле 90-х
Город Видное.
Источник: Vidnoe24.ru
Москва, 22 Ноября - DIXINEWS.
Предпринимателя застрелили прямо возле дома. Киллера ещё не нашли.
В среду, 21 ноября, в городе Видное Московской области неизвестный киллер застрелил местного бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Как пояснили следователи, в больницу поступил 36-летний мужчина с огнестрельными ранениями, от которых позднее скончался на руках врачей. По данному факту завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
В ходе следствия выяснилось, что мужчину расстреляли во дворе многоэтажного жилого дома, когда он садился в машину. На месте происшествия правоохранители нашли 4 гильзы калибра 9 мм и одну пулю. На автомобиле обнаружили семь сквозных повреждений от пуль, на водительской и пассажирской дверцах.
- Потерпевший оказался индивидуальным предпринимателем, проживающим в городе Видное, - отметили в СУ СКР по Московской области.
Убийца до сих пор не найден, продолжается выяснение его личности и розыск. Также следователи проводят допросы и необходимые экспертизы.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
MediaMetrics
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия