Криминал

Константин Большаков
22 Ноября, 2018 12:49

В Подмосковье убили бизнесмена в стиле 90-х

Город Видное.
Источник: Vidnoe24.ru
#убийство

#бизнесмены

#киллер
Москва, 22 Ноября - DIXINEWS.

Предпринимателя застрелили прямо возле дома. Киллера ещё не нашли.

В среду, 21 ноября, в городе Видное Московской области неизвестный киллер застрелил местного бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как пояснили следователи, в больницу поступил 36-летний мужчина с огнестрельными ранениями, от которых позднее скончался на руках врачей. По данному факту завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

В ходе следствия выяснилось, что мужчину расстреляли во дворе многоэтажного жилого дома, когда он садился в машину. На месте происшествия правоохранители нашли 4 гильзы калибра 9 мм и одну пулю. На автомобиле обнаружили семь сквозных повреждений от пуль, на водительской и пассажирской дверцах.

- Потерпевший оказался индивидуальным предпринимателем, проживающим в городе Видное, - отметили в СУ СКР по Московской области.

Убийца до сих пор не найден, продолжается выяснение его личности и розыск. Также следователи проводят допросы и необходимые экспертизы.

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