Ввоз праворульных машин без «ЭРА-ГЛОНАСС» разрешён на Дальнем Востоке

Правительство РФ утвердило временный порядок ввоза праворульных автомобилей жителями Дальневосточного округа для собственных нужд.

Соответствующий документ согласовал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Порядок позволяет в течение года ввезти дальневосточникам или тем, кто переезжает на Дальний Восток, одно транспортное средство категории M1 или N1 без установки на него аппаратуры вызова экстренных служб системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Председатель Правительства РФ поручил ФТС России, МВД России, Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Росаккредитации и Росстандарту обеспечить применение этого временного порядка.

Ранее этот вопрос обсуждался на встрече Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьером – полпредом Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и врио губернатора Приморского края Олегом Кожемякой.

Напомним, с 1 января 2017 года в России действует закон, согласно которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Данная система призвана сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия. На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Установка на ввозимые из Японии машины системы ГЛОНАСС привело к росту цен. Кроме того, существует проблема конфликта оборудования.