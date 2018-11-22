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Виктория Грей
22 Ноября, 2018 12:15
Ввоз праворульных машин без «ЭРА-ГЛОНАСС» разрешён на Дальнем Востоке
Праворульный японский автомобиль.
Источник: jpstar.ru
Хабаровск, 22 Ноября - DIXINEWS.
Правительство РФ утвердило временный порядок ввоза праворульных автомобилей жителями Дальневосточного округа для собственных нужд.
Соответствующий документ согласовал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Порядок позволяет в течение года ввезти дальневосточникам или тем, кто переезжает на Дальний Восток, одно транспортное средство категории M1 или N1 без установки на него аппаратуры вызова экстренных служб системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Председатель Правительства РФ поручил ФТС России, МВД России, Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Росаккредитации и Росстандарту обеспечить применение этого временного порядка.
Ранее этот вопрос обсуждался на встрече Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьером – полпредом Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и врио губернатора Приморского края Олегом Кожемякой.
Напомним, с 1 января 2017 года в России действует закон, согласно которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Данная система призвана сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия. На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Установка на ввозимые из Японии машины системы ГЛОНАСС привело к росту цен. Кроме того, существует проблема конфликта оборудования.
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