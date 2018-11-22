Названо имя нового руководителя ГРУ

Это человек, замещавший ушедшего из жизни главу военной разведки. У него есть опыт участия в боевых действиях.

И.о. руководители Главного управления Генерального штаба ВС РФ стал вице-адмирал Игорь Костюков. Об этом источники в министерстве обороны рассказали РБК.

Как пояснили представители оборонного ведомства, Костюков занимал должность первого заместителя начальника военной разведки Игоря Коробова, который скончался накануне.

- Костюков исполнял обязанности на основании приказа министра обороны уже во время болезни Коробова, - пояснили источники. – Вопрос о назначении его преемником Коробова своим указом решит президент.

А по словам источника из центрального аппарата Минобороны, именно Игорь Костюков является наиболее вероятным кандидатом на должность главы Главного управления Генштаба ВС РФ. По сведениям издания, Костюков принимал непосредственное участие в военной операции в Сирии, а в 2017 году получил звание Героя России.

Напомним, предыдущий руководитель ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября после тяжёлой болезни. Ему было 62 года.