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Константин Большаков
22 Ноября, 2018 12:06
Названо имя нового руководителя ГРУ
Игорь Костюков.
Источник: News2world.net
Москва, 22 Ноября - DIXINEWS.
Это человек, замещавший ушедшего из жизни главу военной разведки. У него есть опыт участия в боевых действиях.
И.о. руководители Главного управления Генерального штаба ВС РФ стал вице-адмирал Игорь Костюков. Об этом источники в министерстве обороны рассказали РБК.
Как пояснили представители оборонного ведомства, Костюков занимал должность первого заместителя начальника военной разведки Игоря Коробова, который скончался накануне.
- Костюков исполнял обязанности на основании приказа министра обороны уже во время болезни Коробова, - пояснили источники. – Вопрос о назначении его преемником Коробова своим указом решит президент.
А по словам источника из центрального аппарата Минобороны, именно Игорь Костюков является наиболее вероятным кандидатом на должность главы Главного управления Генштаба ВС РФ. По сведениям издания, Костюков принимал непосредственное участие в военной операции в Сирии, а в 2017 году получил звание Героя России.
Напомним, предыдущий руководитель ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября после тяжёлой болезни. Ему было 62 года.
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