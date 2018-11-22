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Константин Большаков
22 Ноября, 2018 10:13
Одного из самых страшных маньяков России вновь осудили на пожизненное
Евгений Чуплинский.
Источник: Kriptovalutu.ru
Новосибирск, 22 Ноября - DIXINEWS.
Он убил почти два десятка женщин с конца девяностых. А потом заявлял, что оговорил себя.
В четверг, 22 ноября, Новосибирский областной суд второй раз вынес приговор к пожизненному заключение по уголовному делу в отношении бывшего милиционера Евгения Чуплинского. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как пояснили в надзорном ведомстве, в сентябре 2018 года Верховный суд отменил первый пожизненный приговор маньяку, вынесенный областным судом 6 марта на основании вердикта присяжных. Причиной этому стали допущенные процессуальные нарушения.
В суде было установлено, что с осени 1998 года Чуплинский убил 19 женщин в Новосибирске и окрестностях. В качестве жертв он выбирал женщин, оказывающих интимные услуги за деньги, которых увозил на своей машине в безлюдные места.
- С одними он сначала вступал в близость, других сразу провоцировал на конфликт, после чего убивал, их трупы расчленял, а части тел и вещи потерпевших скрывал в разных концах города и области, - пояснили в прокуратуре Новосибирской области.
Выйти на след серийного убийцы удалось благодаря современным молекулярно-генетическим исследованиям – следы Чуплинского обнаружили на одной из вещей потерпевшей.
В ходе нового рассмотрения дела суд не усмотрел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и вновь приговорил к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. В пользу пяти потерпевших маньяк также заплатит по 1 млн рублей.
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