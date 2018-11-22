|
Константин Большаков
22 Ноября, 2018 09:34
Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов
Игорь Коробов.
Источник: Ria.ru
Москва, 22 Ноября - DIXINEWS.
Последнее время он боролся с тяжёлой болезнью. Известного силовика не стало накануне.
Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
- Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ – заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября от тяжёлой болезни, - передаёт ТАСС заявление оборонного ведомства.
Игорь Валентинович Коробов родился 3 августа 1956 года в Вязьме. Военную службу начал в 1973 году, поступив в лётное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища. С 1985 года работал в военной разведке.
ГРУ Коробов возглавил в январе 2016 года. Осуществлял общее руководство действиями российских военных разведчиков в ходе военной операции России в Сирии.
В январе 2018 года совместно с главой ФСБ Александром Бортниковым и главой СВР Сергеем Нарышкиным совершил визит в США, где состоялась самая статусная и представительная встреча руководителей американских и российских спецслужб.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
MediaMetrics
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия