Армия и оружие

Константин Большаков
22 Ноября, 2018 09:34

Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов

Игорь Коробов.
Источник: Ria.ru
#ГРУ

#смерть

#Коробов
Москва, 22 Ноября - DIXINEWS.

Последнее время он боролся с тяжёлой болезнью. Известного силовика не стало накануне.

Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

- Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ – заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября от тяжёлой болезни, - передаёт ТАСС заявление оборонного ведомства.

Игорь Валентинович Коробов родился 3 августа 1956 года в Вязьме. Военную службу начал в 1973 году, поступив в лётное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища. С 1985 года работал в военной разведке.

ГРУ Коробов возглавил в январе 2016 года. Осуществлял общее руководство действиями российских военных разведчиков в ходе военной операции России в Сирии.

В январе 2018 года совместно с главой ФСБ Александром Бортниковым и главой СВР Сергеем Нарышкиным совершил визит в США, где состоялась самая статусная и представительная встреча руководителей американских и российских спецслужб.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Великобритания анонсировала санкции против руководства российской разведки
В Хабаровске хирургу, по вине которого погибла женщина, выбрали меру пресечения
В Хабаровске операция по маммопластике закончилась смертью пациентки
Читайте в рубрике:
Владимир Путин жёстко раскритиковал военных из-за гособоронзаказа
Яровая взялась за ужесточение доступа к оружию
В России напомнили США о гиперзвуковом оружии


Саперы подорвали полторы тонны боеприпасов под Дамаском
Крымская "Массандра" собрала урожай наград на международном конкурсе вин
Западные СМИ признали запуск "Турецкого потока" триумфом России
Сторонники плоской Земли собрались в США, чтобы разоблачить "шарообразность"
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Перми хотят жить рядом с парками и скверами
Новосибирск, 22 Ноября, 10:13.
Одного из самых страшных маньяков России вновь осудили на пожизненное
Уфа, 22 Ноября, 09:46.
Коммунальщики Уфы борются со снегом на улицах круглосуточно
Екатеринбург, 22 Ноября, 09:35.
Штраф 800 тысяч рублей оплатил «взяточник» из Екатеринбурга
Москва, 22 Ноября, 09:34.
Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов
Новосибирск, 22 Ноября, 09:31.
В Новосибирске приняли бюджет региона на 2019 год
Волгоград, 22 Ноября, 08:49.
В Волгоградском молодёжном театре покажут спектакль «Солдат Иван Чонкин»
Москва, 22 Ноября, 08:31.
В Москве предостерегли Киев от авантюр в Азовском море
Москва, 22 Ноября, 07:23.
Хазанов пояснил, зачем подарил Путину корону
Воронеж, 22 Ноября, 06:19.
Стали известны подробности обрушения моста в Воронежской области
Москва, 21 Ноября, 20:02.
Кровавые мечты о перевороте ряженого "ветерана" Шабаева
Воронеж, 21 Ноября, 19:51.
В Воронеже раскрыли план благоустройства современного парка





Загрузка...



MediaMetrics



Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия