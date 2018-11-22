Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов

Последнее время он боролся с тяжёлой болезнью. Известного силовика не стало накануне.

Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

- Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ – заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября от тяжёлой болезни, - передаёт ТАСС заявление оборонного ведомства.

Игорь Валентинович Коробов родился 3 августа 1956 года в Вязьме. Военную службу начал в 1973 году, поступив в лётное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища. С 1985 года работал в военной разведке.

ГРУ Коробов возглавил в январе 2016 года. Осуществлял общее руководство действиями российских военных разведчиков в ходе военной операции России в Сирии.

В январе 2018 года совместно с главой ФСБ Александром Бортниковым и главой СВР Сергеем Нарышкиным совершил визит в США, где состоялась самая статусная и представительная встреча руководителей американских и российских спецслужб.