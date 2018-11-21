В Москве предостерегли Киев от авантюр в Азовском море

Проверки судов со стороны российских силовиков в этих водах законны. И Украину просят не пытаться оспаривать этот факт.

В МИД РФ предостерегли Украину от попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря, так как это противоречит международному праву. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнедипломатического ведомства.

Как пояснили в министерстве, Азовское море является внутренними водами РФ и Украины, где свободно ходить могут суда только этих двух стран. В Конвенции ООН по морскому праву не говорится, что Керченский пролив является международным и там не действует право транзитного или мирного прохода для иностранных судов.

- Осуществляемые береговой охраной пограничной службы ФСБ России проверки судов в Азово-Керченской акватории обоснованны и правомерны, - отметили в МИД, уточнив, что увеличение числа проверок связано с усилением мер безопасности в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста.

Российские дипломаты подчеркнули, что такими проверками Москва не пытается оказывать политическое или экономическое давление на Киев, как это представляют в Евросоюзе, США и самой Украине.

- В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает, - предостерегли в МИД РФ, добавив, что за обострение ситуации на данной территории ответственность понесут Украина и поддерживающие её провокации государства.