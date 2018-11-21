Хазанов пояснил, зачем подарил Путину корону

Подарок был сделан ещё несколько лет назад. Но теперь юморист раскрыл все подробности этого презента.

Народный артист России Геннадий Хазанов рассказал, зачем подарил корону президенту РФ Владимиру Путину три года назад. Как пояснил юморист, он не пытался угодить российскому лидеру, а хотел лишь сделать шуточный подарок.

По словам Хазанова, корону изготавливали как подарок ко дню рождения Путина. По заказу артиста сделали копию, однако вручить её вовремя не удалось.

- А сейчас представился такой случай. Не понимаю, почему это вызвало такую реакцию, - передаёт «Собеседник» слова Геннадия Хазанова.

Напомним, Хазанов и Путин встретились 1 декабря 2015 года. Тогда российский президент поздравил артиста с 70-летним юбилеем и вручил ему раритетный экземпляр кулинарной книги. В ответ на это Хазанов подарил Путину копию короны российского императора.

Получив презент, Владимир Путин ответил, что оставил бы его себе, если бы это было что-то поскромнее, и добавил, что корону «придётся сдать в Кремль».