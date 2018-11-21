Стали известны подробности обрушения моста в Воронежской области

Спасатели рассказали о пострадавших и обстоятельствах инцидента. Это уже не первый подобный случай в стране за год.

В среду, 21 ноября, в Воронежской области обрушился автомобильный мост через реку Савала. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. По словам спасателей, инцидент произошёл в 16:20 часов в Терновском районе.

- По предварительной информации, пострадало шесть человек, - пояснили в региональном главке МЧС. – Жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются два объездных пути.

В свою очередь РИА «Новости» со ссылкой на МЧС региона уточняют, что перед обрушением по мосту проехали два грузовика. Вероятно, нагрузка на объект оказалась слишком сильной. Все машины рухнули в реку.

Мост через реку Савала был построен в 1970-е годы, а последний раз его ремонтировали в конце 1990-х годов. При этом в октябре 2018 года начались новые ремонтные работы, которые должны были закончиться 1 ноября.