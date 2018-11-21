Кровавые мечты о перевороте ряженого "ветерана" Шабаева

В Москве несколько дней назад прошел псевдопатриотический форум «ЧВК. Гибель Армии». В числе организаторов - Евгений Шабаев, самопровозглашенный «ветеран боевых действий» и лжеофицер.

Мероприятие прошло в гостинице «Измайлово. Вега». Заявленная организаторами тематика форума – обсуждение деятельности частных военных компаний – реальности не соответствовала.

Шабаев в ходе своего выступления не о проблемах ЧВК рассуждал, а призывал участников к силовому свержению конституционного строя. Звучали экстремистские заявления, среди гостей распространяли листовки с инструкциями о том, как свергать власть и вешать чиновников на столбах.

Участники форума практически сразу начали покидать зал. Положение не спасли даже заплаченные массовке 400 рублей. К слову, Шабаев и тут обманул людей, изначально пообещав за присутствие по тысяче на нос.

В опустевшем зале на полу сотрудники отеля нашли разбросанные листовки. Все бумажки были собраны и переданы в правоохранительные органы для изучения. Ряженый офицер давно привык жить в выдуманном мире. В нем он раздает интервью либеральным СМИ, называет себя официальным представителем Донецкой народной республики в Москве и вешает на грудь ордена и медали из сувенирных лавок. Рассказы Шабаева о боевых подвигах и высоких военных званиях - удивительный своим нахальством полет фантазии.

Известно, что в армии Шабаев прошел только срочную службу, командирских должностей не занимал и даже до прапорщика не смог дослужиться. Но это не мешает ему причислять себя к офицерам, возглавлять нелегальный комитет «Общероссийское офицерское собрание» и считать себя военным экспертом. Вполне возможно, что у Шабаева серьезные проблемы с психикой. Про неадекватное поведение лжеофицера рассказали и знающие его люди. Они определили Шабаева как «морального урода» и «несчастного петушка». Во время первых встреч он создавал впечатление обычного человека, но через какое-то время бросался агитировать за госпереворот, приговаривая: «Только реки крови очистят Россию».

Поведение городского сумасшедшего и подстрекателя? Очень похоже. Вопрос о его вменяемости следует решать психиатрам. Правоохранители его деятельность до сих пор не прокомментировали.

Тем временем Шабаев продолжает спокойно заниматься экстремистской деятельностью и спекуляциями на вере. Будем надеяться, что псевдопатриотизм этого деятеля будет оценен должным образом, и за свои преступления он понесет заслуженное наказание.