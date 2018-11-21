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Константин Большаков
21 Ноября, 2018 17:10
В Подмосковье нашли череп мамонта с кладом внутри
Раскопки на Зарайской стоянке.
Источник: mk.mosreg.ru
Москва, 21 Ноября - DIXINEWS.
Уникальную находку сделали археологи. Ей десятки тысяч лет.
На Зарайской стоянке в Московской области в ходе раскопок археологи обнаружили череп мамонта, внутри которого был запрятан клад. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства культуры.
Как отметила глава ведомства Нармин Ширалиева, Зарайская стоянка древних людей – «неисчерпаемый волшебный ящик, из которого появляются то скелеты вымерших животных, то какие-то невероятные предметы быта древних людей». Этой осенью археологи нашли здесь прообраз патронташа из черепа мамонта.
- От одной мысли, что здесь жили люди 23 тысячи лет назад, просто кружится голова, - заметила госпожа Ширалиева. – Важно, что некоторые предметы – настоящие археологические сокровища – можно увидеть в нашем Зарайском музее.
По словам главы археологической экспедиции института археологии РАН, к.и.н. Сергей Лева, в этом году, помимо прочих находок, был найден череп мамонта, в котором были спрятаны кремниевые изделия и заготовки для орудий. А следом за этим учёные наткнулись на жилище первобытного человека, что является редкостью для Подмосковья.
В Минкультуры региона напомнили, что раскопки на Зарайской стоянке были возобновлены в августе 2018 года.
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