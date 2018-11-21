Культура

Константин Большаков
21 Ноября, 2018 17:10

В Подмосковье нашли череп мамонта с кладом внутри

Раскопки на Зарайской стоянке.
Источник: mk.mosreg.ru
#археологи

#Зарайскаястоянка

#клад
Москва, 21 Ноября - DIXINEWS.

Уникальную находку сделали археологи. Ей десятки тысяч лет.

На Зарайской стоянке в Московской области в ходе раскопок археологи обнаружили череп мамонта, внутри которого был запрятан клад. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства культуры.

Как отметила глава ведомства Нармин Ширалиева, Зарайская стоянка древних людей – «неисчерпаемый волшебный ящик, из которого появляются то скелеты вымерших животных, то какие-то невероятные предметы быта древних людей». Этой осенью археологи нашли здесь прообраз патронташа из черепа мамонта.

- От одной мысли, что здесь жили люди 23 тысячи лет назад, просто кружится голова, - заметила госпожа Ширалиева. – Важно, что некоторые предметы – настоящие археологические сокровища – можно увидеть в нашем Зарайском музее.

По словам главы археологической экспедиции института археологии РАН, к.и.н. Сергей Лева, в этом году, помимо прочих находок, был найден череп мамонта, в котором были спрятаны кремниевые изделия и заготовки для орудий. А следом за этим учёные наткнулись на жилище первобытного человека, что является редкостью для Подмосковья.

В Минкультуры региона напомнили, что раскопки на Зарайской стоянке были возобновлены в августе 2018 года.

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