Армия и оружие

Константин Большаков
21 Ноября, 2018 15:59

Владимир Путин жёстко раскритиковал военных из-за гособоронзаказа

Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны и представителями предприятий ОПК.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#гособоронзаказ
Москва, 21 Ноября - DIXINEWS.

Глава государства указал на медленную работу. И напомнил, каковы озвученные сроки.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями Минобороны и представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса высказал недовольство по поводу диверсификации ОПК. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём телеграм-канале.

- Работа идёт медленно, принимаемых мер недостаточно, намеченные планы по выпуску гражданской продукции под угрозой. Время пройдёт, гособоронзаказ сократится, что делать будете? – задал риторический вопрос президент.

Российский лидер напомнил присутствующим на встрече, что к 2020 году объём гражданской продукции предприятий ОПК должен составить 17%, к 2025 – 30%, а к 2030 – 50%.

Владимир Путин также добавил, что планы по производству диверсифицированной продукции должны соотноситься с инвестиционными программами естественных монополий.

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