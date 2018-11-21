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Константин Большаков
21 Ноября, 2018 15:20
В ФНС опровергли взятие налога за перевод с карты на карту
Михаил Мишустин.
Источник: Adm-kuzminskiy.ru
Москва, 21 Ноября - DIXINEWS.
Ранее в СМИ появились сообщения, что бесплатно перевести деньги с карточек больше не получится. В ведомстве ответили на такие заявления.
В Федеральной налоговой службе прокомментировали сообщения ряда СМИ о том, что якобы вскоре будет введён налог за переводы денег с одной банковской карты на другую между физическими лицами. Как заявил глава ФНС Михаил Мишустин, подобные операции не планируется облагать налоговыми сборами.
- Переводы между физическими лицами с карты на карту, со счёта на счёт не являются налоговой базой для никакого исчисления, - заявил господин Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
Глава ФНС дал интервью телеканалу в День налоговых органов. По его словам, нынешний год был рекордным для налоговых поступлений, темп роста доходов составил 23% в консолидированный бюджет, и порядка 30% в федеральный бюджет. Примерно половину прироста составили не нефтегазовые доходы.
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