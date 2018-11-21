В ФНС опровергли взятие налога за перевод с карты на карту

Ранее в СМИ появились сообщения, что бесплатно перевести деньги с карточек больше не получится. В ведомстве ответили на такие заявления.

В Федеральной налоговой службе прокомментировали сообщения ряда СМИ о том, что якобы вскоре будет введён налог за переводы денег с одной банковской карты на другую между физическими лицами. Как заявил глава ФНС Михаил Мишустин, подобные операции не планируется облагать налоговыми сборами.

- Переводы между физическими лицами с карты на карту, со счёта на счёт не являются налоговой базой для никакого исчисления, - заявил господин Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ФНС дал интервью телеканалу в День налоговых органов. По его словам, нынешний год был рекордным для налоговых поступлений, темп роста доходов составил 23% в консолидированный бюджет, и порядка 30% в федеральный бюджет. Примерно половину прироста составили не нефтегазовые доходы.