В Совфеде объяснили, почему россиянки не хотят рожать

Женщины стремятся взять на себя мужские обязанности. Но чиновники просят не забывать и о демографии.

Член Совета Федерации Татьяна Кусайко заявила, что снижение рождаемости в стране связано с тем, что россиянки не хотят использовать «физиологические возможности», предназначенные им природой. Такое мнение госпожа Кусайко озвучила в эфире радио «Говорит Москва».

- Есть такая проблема, когда женщина берёт на себя функцию мужчины, прежде всего, во главе угла ставит карьерный рост, а не свои, предназначенные ей, физиологические возможности, - пояснила сенатор.

В связи с этим, считает член Совфеда, женщины предпочитают вступать в брак и рожать детей в более позднем возрасте. Однако государство, по словам чиновницы, делает всё возможное для мотивации россиян создавать семьи, и призвала вспомнить об ответственности за демографическую ситуацию в России.

- Мы не можем быть нацелены на то, чтобы нация уменьшалась, чтобы количество жителей в стране уменьшалось, - резюмировала Татьяна Кусайко.