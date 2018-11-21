Общество

Константин Большаков
21 Ноября, 2018 14:26

В Совфеде объяснили, почему россиянки не хотят рожать

Татьяна Кусайко.
Источник: M.123ru.net
#советфедерации

#демография

#Кусайко
Москва, 21 Ноября - DIXINEWS.

Женщины стремятся взять на себя мужские обязанности. Но чиновники просят не забывать и о демографии.

Член Совета Федерации Татьяна Кусайко заявила, что снижение рождаемости в стране связано с тем, что россиянки не хотят использовать «физиологические возможности», предназначенные им природой. Такое мнение госпожа Кусайко озвучила в эфире радио «Говорит Москва».

- Есть такая проблема, когда женщина берёт на себя функцию мужчины, прежде всего, во главе угла ставит карьерный рост, а не свои, предназначенные ей, физиологические возможности, - пояснила сенатор.

В связи с этим, считает член Совфеда, женщины предпочитают вступать в брак и рожать детей в более позднем возрасте. Однако государство, по словам чиновницы, делает всё возможное для мотивации россиян создавать семьи, и призвала вспомнить об ответственности за демографическую ситуацию в России.

- Мы не можем быть нацелены на то, чтобы нация уменьшалась, чтобы количество жителей в стране уменьшалось, - резюмировала Татьяна Кусайко.

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