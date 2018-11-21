Яровая взялась за ужесточение доступа к оружию

Ранее с таким же предложением выступали силовики. Всему виной стала трагедия в Керчи.

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая разработала законопроект, который предлагает ужесточить правила покупки огнестрельного оружия для граждан в возрасте от 18 до 21 года. Как сообщается на сайте парламентария, Яровая предлагает ввести три дополнительных требования для желающих купить огнестрел в таком возрасте.

Так, перед получением охотничьего билета и лицензии на приобретение гладкоствольного длинноствольного оружия будут запрашивать справку и характеристику с места работы, справку о доходах и копию налоговой декларации, либо другие документы с подтверждением дохода. И, кроме того, желающим получить лицензию придётся проходить собеседование с сотрудником Росгвардии.

По словам госпожи Яровой, сейчас процедура получения лицензии является довольно формальной – требуют лишь две фотографии и копию паспорта. При этом по задумке парламентария, законопроект не будет распространяться на лиц, служивших в армии, лиц, для которых охота является традиционным образом жизни, лиц, старше 21 года, и для тех, кто уже получил разрешение на оружие.

Напомним, ранее в Росгвардии предложили повысить минимальный возраст для приобретения оружия с 18 до 21 года. Это произошло после трагических событий в Керчи, где 18-летний студент колледжа устроил стрельбу и взрывы в учебном заведении, убив 20 человек.