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Константин Большаков
21 Ноября, 2018 13:39
Яровая взялась за ужесточение доступа к оружию
Ирина Яровая.
Источник: Vistanews.ru
Москва, 21 Ноября - DIXINEWS.
Ранее с таким же предложением выступали силовики. Всему виной стала трагедия в Керчи.
Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая разработала законопроект, который предлагает ужесточить правила покупки огнестрельного оружия для граждан в возрасте от 18 до 21 года. Как сообщается на сайте парламентария, Яровая предлагает ввести три дополнительных требования для желающих купить огнестрел в таком возрасте.
Так, перед получением охотничьего билета и лицензии на приобретение гладкоствольного длинноствольного оружия будут запрашивать справку и характеристику с места работы, справку о доходах и копию налоговой декларации, либо другие документы с подтверждением дохода. И, кроме того, желающим получить лицензию придётся проходить собеседование с сотрудником Росгвардии.
По словам госпожи Яровой, сейчас процедура получения лицензии является довольно формальной – требуют лишь две фотографии и копию паспорта. При этом по задумке парламентария, законопроект не будет распространяться на лиц, служивших в армии, лиц, для которых охота является традиционным образом жизни, лиц, старше 21 года, и для тех, кто уже получил разрешение на оружие.
Напомним, ранее в Росгвардии предложили повысить минимальный возраст для приобретения оружия с 18 до 21 года. Это произошло после трагических событий в Керчи, где 18-летний студент колледжа устроил стрельбу и взрывы в учебном заведении, убив 20 человек.
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